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Впервые в истории Румынии премьер-министром может стать женщина

Впервые в истории Румынии премьер-министром может стать женщина (2 новости)

«15 января премьер-министр Михай Тудосе заявил об уходе в отставку, его место займет депутат Европарламента Виорика Дэнчилэ»

В случае утверждения на посту Денчіле станет уже третьим премьером в Румынии на протяжении последнего года.

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Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 23:38 15 января премьер-министр Михай Тудосе заявил об уходе в отставку, его место займет депутат Европарламента Виорика Дэнчилэ.
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