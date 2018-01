Впервые в новом году. Американский эсминец Carney вошел в Черное море

Эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney DDG64 вошел в воды Черного моря в пятницу, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС США в Европе.

Впервые в 2018 году эсминец флота США и партнеров Североатлантического альянса (НАТО) попал в Черное море. По сообщению командования, корабль уже прошел Босфорский пролив. В Черном море судно будет выполнять задачи по укреплению безопасности и стабильности в рамках сотрудничества с союзниками в регионе и партнерами из НАТО.

#USSCarney transits Bosphorus Strait & will enter Black Sea to conduct maritime security operations & enhance regional maritime stability, as well as strengthen combined readiness & naval capability among NATO allies & partners #SteadyPresence #ReadyForces pic.twitter.com/UPAHFiZH5F

— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) January 5, 2018

В США газ подорожал в 60 раз из-за сильных снегопадов

Обновлено в 23:38 Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США в Европе в Twitter.

Обновлено в 01:57 Последний раз этот корабль посещал Черное море в июле прошлого года.