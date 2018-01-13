Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Результаты первого медицинского обследования президента США Дональда Трампа во время его пребывания в Белом доме показали, что у него отличное состояние здоровья.

Об этом сообщил врач Белого дома Ронни Джексон вечером 12 января, передает DW.

По словам врача, обследование произошло "исключительно хорошо". Он отметил, что президент "имеет отличное здоровье", и более подробно об этом будет сообщено во время брифинга во вторник, 16 января.

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В свою очередь, Белый дом представил весьма скупую информацию о предстоящем осмотре, отметив лишь, что психическое состояние Трампа не будет предметом обследования.

Обновлено в 11:30 По словам Ронни Джексона, оно прошло "исключительно хорошо".