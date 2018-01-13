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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:30
· Белый дом · Результат
Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа (4 новости)

«По словам врача, обследование произошло "исключительно хорошо"»

Результаты первого медицинского обследования президента США Дональда Трампа во время его пребывания в Белом доме показали, что у него отличное состояние здоровья.

Об этом сообщил врач Белого дома Ронни Джексон вечером 12 января, передает DW.

По словам врача, обследование произошло "исключительно хорошо". Он отметил, что президент "имеет отличное здоровье", и более подробно об этом будет сообщено во время брифинга во вторник, 16 января.

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В свою очередь, Белый дом представил весьма скупую информацию о предстоящем осмотре, отметив лишь, что психическое состояние Трампа не будет предметом обследования.

Обновлено в 11:30 По словам Ронни Джексона, оно прошло "исключительно хорошо". 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  13.01.18, 08:43 71-летний Трамп накануне обследования выразил уверенность в том, что оно пройдет хорошо.
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 09:17 По словам врача, обследование произошло "исключительно хорошо".
УНН УНН  ·  13.01.18, 11:30 Врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что у президента США Дональда Трампа великолепное состояние здоровья. Об этом сообщает Deutsche Welle.Отмечено, что в пятницу Дональд Трамп прошел первое официальное…
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