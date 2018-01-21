Вратарь &quot;Динамо&quot; перешел в &quot;Депортиво&quot;

Вратарь "Динамо" перешел в "Депортиво" (4 новости) «Украинец будет играть в Испании до конца сезона на правах аренды»

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль до конца сезона 2017/18 на правах аренды будет выступать за испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Согласно соглашению между клубами испанцы будут иметь опцию выкупа контракта игрока после завершения аренды.

В этом сезоне Коваль провел за "Динамо" 11 матчей в чемпионате Украины, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в квалификации и групповом этапе Лиги Европы.

В начале сезона 2017-2018 годов Коваль был основным голкипером "Динамо", но в конце 2017 года основным вратарем киевлян стал 23-летний Георгий Бущан.

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Контракт Коваля с "Динамо" истекает 30 июня 2020 года.

25-летний Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". Он перешел в "Динамо" в июле 2010 года. В 2014-2015 годах был в аренде в ужгородской "Говерле", в сезоне 2015/16 годов отдавался в аренду датскому "Оденсе".

"Депортиво" в турнирной таблице занимает 18 место и отстает от спасительного 17 на два очка. Следующий матч Депор проведет против мадридского "Реала", 21 января.

Обновлено в 14:58 На следующей неделе Максим отправится в Испанию, чтоб пройти медобследование и подписать контракт. Коваль должен помочь своему новому клубу остаться в Примере. Сейчас "Депортиво" идет на 18 месте. Коваль проведет в Ла-Корунье полгода, но у "Депортива" есть опция выкупа вратаря.