Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы

В Ивано-Франковске из-за вспышки кори решили продлить каникулы в школах. Об этом говорится на сайте города.
"Для того, чтобы ограничить распространение болезни рекомендуется продлить каникулы в школах города. Вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивцы), где зарегистрировано наибольшее количество больных- там каникулы продлят на 2 недели", – говорится в сообщении.
Обновлено в 20:02 Из-за вспышки кори в школах Ивано-Франковска продлили зимние каникулы еще на неделю.
Обновлено в 20:29 Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при мэрии Ивано-Франковска рекомендовала продлить каникулы в школах города в связи со вспышкой кори.