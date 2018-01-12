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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:29
· Школьник
Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы

Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы (6 новостей)

«В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 21 января в связи со вспышкой кори»

В Ивано-Франковске из-за вспышки кори решили продлить каникулы в школах. Об этом говорится на сайте города.

"Для того, чтобы ограничить распространение болезни рекомендуется продлить каникулы в школах города. Вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивцы), где зарегистрировано наибольшее количество больных- там каникулы продлят на 2 недели", – говорится в сообщении.

Обновлено в 20:02 Из-за вспышки кори в школах Ивано-Франковска продлили зимние каникулы еще на неделю.

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Обновлено в 20:29 Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при мэрии Ивано-Франковска рекомендовала продлить каникулы в школах города в связи со вспышкой кори.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы»
Фото Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы
Фото Вспышка кори в Украине: В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы
Фото Школам Ивано-Франковска мэрия рекомендовала продлить каникулы до 21 января из-за кори
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  12.01.18, 17:49 Чтобы ограничить распространение болезни рекомендуется продлить каникулы в школах города.
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 18:15 В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 21 января в связи со вспышкой кори.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 20:02 Из-за вспышки кори в школах Ивано-Франковска продлили зимние каникулы еще на неделю.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 20:29 Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при мэрии Ивано-Франковска рекомендовала продлить каникулы в школах города в связи со вспышкой кори.
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