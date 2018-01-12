Вспышка кори: В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы (6 новостей) «В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 21 января в связи со вспышкой кори»

В Ивано-Франковске из-за вспышки кори решили продлить каникулы в школах. Об этом говорится на сайте города.

"Для того, чтобы ограничить распространение болезни рекомендуется продлить каникулы в школах города. Вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришивцы), где зарегистрировано наибольшее количество больных- там каникулы продлят на 2 недели", – говорится в сообщении.

Обновлено в 20:02 Из-за вспышки кори в школах Ивано-Франковска продлили зимние каникулы еще на неделю.

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Обновлено в 20:29 Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при мэрии Ивано-Франковска рекомендовала продлить каникулы в школах города в связи со вспышкой кори.