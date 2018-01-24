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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:16
· Область · Январь
Вспышка кори в Украине: на Львовщине количество заболевших возросло до 188 человек

Вспышка кори в Украине: на Львовщине количество заболевших возросло до 188 человек (8 новостей)

«Ночью в Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, трое других пострадали»

В Закарпатской области по состоянию на 24 января зафиксировано 397 случаев кори с начала 2018 года. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Закарпатской ОГА.

"Как сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тымчик с начала 2018 года в области зарегистрировано 397 случаев кори. Интенсивно распространяется корь среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и 5-9 лет", - говорится в сообщении.

Указано, что эпидемическая ситуация по кори в Закарпатской области остается напряженной.

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Обновлено в 17:12 По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, больше всего страдают малыши в возрасте от года до четырех лет, а также дети 5-9 лет.

Обновлено в 18:16 С начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори. Об этом заявили в Закарпатском лабораторном центре МЗ Украины. По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, больше всего страдают малыши в возрасте от года до четырех лет, а также дети 5-9 лет. Геннадиий Москаль на своем сайте сообщил, что в ближайшее время Закарпатье получит 10 тыс. вакцин. "Министерство здравоохранения Украины приняло решение о перераспределении вакцины от кори, краснухи и паротита, выделенной по всем регионам Украины. Этой вакцины хватит, чтобы снять напряжение с прививками детей, но недостаточно для полного удовлетворения потребности в вакцинации", – пишет Москаль. По его словам, ежедневно медики регистрируют по 30 – 35 новых случаев. 78% больных – дети до 17 лет, а главная причина инфицирования в том, что детей в свое время не прививали от кори. Как сообщалось несколько дней назад, Москаль заявил, что в области нет ни одной вакцины от кори, несмотря на заверения МОЗ о полном обеспечении всех регионов. В этой связи руководство области обратилось к Венгрии с просьбой предоставить вакцину в виде гуманитарной помощи.

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.01.18, 17:08 Во Львовской области по состоянию на 24 января корью заболели 188 человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской облгосадминистрации. "По состоянию на 24 января в области корью заболели…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.01.18, 17:12 С начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори. Об этом заявили в Закарпатском лабораторном центре МЗ Украины, сообщает РИА Новости-Украина. По словам заведующей отделом эпидемиологического…
Голос.UA Голос.UA  ·  24.01.18, 18:16 С начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори. Об этом заявили в Закарпатском лабораторном центре МЗ Украины. По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики…
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