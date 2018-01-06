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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:56
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ВСУ передали на оккупированную территорию тела ликвидированных на Донбассе террористов. ФОТОрепортаж

ВСУ передали на оккупированную территорию тела ликвидированных на Донбассе террористов. ФОТОрепортаж (27 новостей)

«Тела передали после проведения необходимых экспертиз»

Представитель Вооруженных Сил Украины передали останки тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Перед этим были установлены личности погибших. После проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы найдены родственники погибших, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.

Останки тел переданы родственникам погибших на КПВВ "Станица Луганская". При получении тел присутствовали представители Всеукраинского союза ветеранов войны в Афганистане, которые сотрудничают в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200".

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Обновлено в 19:50 «На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» была проведена передача останков тел погибших в сентябре 2017 года представителей незаконных вооруженных формирований, которые были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье в Луганской области», - сказано…

Обновлено в 19:56 «На КПВВ «Станица Луганская», в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200», была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «ВСУ передали на оккупированную территорию тела ликвидированных на Донбассе террористов. ФОТОрепортаж»
Фото Эвакуация 200. Военные на Луганщине передали боевикам в присутствии родственников найденные тела
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Фото Украинская сторона передала для захоронения останки погибших боевиков
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Фото Украина передала боевикам ОРДЛО тела погибших, – штаб АТО
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 14:34 Украинская сторона накануне Рождества передала на временно оккупированную территорию Донбасса для захоронения останки тел, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, сообщил пресс-центр…
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 14:38 Украинские военные в рамках проекта Эвакуация 200 передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, которые в Украине считаются террористическими организациями.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 14:51 Сегодня на КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию передали останки тел погибших членов НВФ на Донбассе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 14:51 Сегодня на КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию передали останки тел погибших членов НВФ на Донбассе.
Гордон Гордон  ·  06.01.18, 14:54 Вооруженные силы Украины передали на оккупированную территорию останки погибших представителей незаконных вооруженных формирований, найденных поисковой группой около города Счастье, сообщили в пресс-центре…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.18, 14:57 Украинская сторона передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей останки тел погибших членов незаконных вооруженных формирований. Тела ликвидированных террористов были найдены…
Украинская правда Украинская правда  ·  06.01.18, 14:58 Проведена передача останков тел погибших, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ г.Счастье.
ТСН ТСН  ·  06.01.18, 15:07 Передача состоялась в пункте пропуска "Станица Луганская".
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.01.18, 15:08 В субботу, 6 января, украинская сторона передала на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел погибших членов незаконных вооруженных формирований. Они были найдены в сентябре 2017 года в…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.01.18, 15:12 Украинская сторона передала на временно оккупированную территорию Донбасса для захоронения останки тел, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, - сообщает пресс-центр штаба АТО
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.18, 15:29 Накануне Рождества украинская сторона передала тела и останки погибших боевиков на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.Передача останков…
Униан Униан  ·  06.01.18, 15:30 Тела передали после проведения необходимых экспертиз.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 15:31 Украинская сторона отправила на оккупированную территорию Донбасса тела погибших, которые воевали на стороне сепаратистов. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе штаба АТО в Facebook. В…
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 15:36 Передача останков тел погибших прошла на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".
Канал 112 Канал 112  ·  06.01.18, 15:42 В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе украинская сторона передала на территорию ОРДЛО тела погибших. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. "На КПВВ "Станица Луганская", в рамках…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 16:21 Останки тел передали в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200".
УРА-Информ УРА-Информ  ·  06.01.18, 16:34 Об этом  информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook. Сообщается, что передача состоялась на КПВВ "Станица Луганская" сегодня, шестого января в рамках проекта "Эвакуация - 200".…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.18, 16:37 Люди погибли еще в 2014-2015 годах, судя по найденным вещам, это представители незаконных вооруженных формирований.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 16:39 В субботу, 6 декабря 2017 года, дни на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию передали останки погибших на Донбассе представителей российско-террористических войск
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 17:28 Не повернулися живими. Українські військові передали на непідконтрольну територію тіла загиблих, які знайшли неподалік міста Щастя.
Главред Главред  ·  06.01.18, 18:13 Процесс передачи состоялся на КПВВ "Станица Луганская". (видео)
Газета День Газета День  ·  06.01.18, 18:19 В районе проведения Антитеррористической операции на Донбассе украинская сторона передала на территорию ОРДЛО тела погибших. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. "На КПВВ "Станица Луганская" в рамках…
Фокус Фокус  ·  06.01.18, 19:34 Украинские военные предали представителям ОРДЛО тела погибших боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  06.01.18, 19:50 В районе проведения Антитеррористической операции на востоке Украины украинская сторона передала на временно оккупированною территорию «ЛДНР» тела погибших в сентябре боевиков, сообщает пресс-центр штаба…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.01.18, 19:56 На КПВВ «Станица Луганская» украинская сторона, в рамках проекта «Эвакуация 200», передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию…
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