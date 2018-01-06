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ВСУ передали на оккупированную территорию тела ликвидированных на Донбассе террористов. ФОТОрепортаж (27 новостей) «Тела передали после проведения необходимых экспертиз»

Представитель Вооруженных Сил Украины передали останки тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Перед этим были установлены личности погибших. После проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы найдены родственники погибших, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.

Останки тел переданы родственникам погибших на КПВВ "Станица Луганская". При получении тел присутствовали представители Всеукраинского союза ветеранов войны в Афганистане, которые сотрудничают в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200".

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Обновлено в 19:50 «На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» была проведена передача останков тел погибших в сентябре 2017 года представителей незаконных вооруженных формирований, которые были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье в Луганской области», - сказано…

Обновлено в 19:56 «На КПВВ «Станица Луганская», в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200», была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.