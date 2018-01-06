ВСУ передали на оккупированную территорию тела ликвидированных на Донбассе террористов. ФОТОрепортаж

Представитель Вооруженных Сил Украины передали останки тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.
Перед этим были установлены личности погибших. После проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы найдены родственники погибших, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.
Останки тел переданы родственникам погибших на КПВВ "Станица Луганская". При получении тел присутствовали представители Всеукраинского союза ветеранов войны в Афганистане, которые сотрудничают в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200".
Обновлено в 19:50 «На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» была проведена передача останков тел погибших в сентябре 2017 года представителей незаконных вооруженных формирований, которые были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье в Луганской области», - сказано…
Обновлено в 19:56 «На КПВВ «Станица Луганская», в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200», была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.