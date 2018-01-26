Введение США новых санкций против окружения Путина: в России указали на забавный момент

США дополнили перечень санкций в отношении России из-за ситуации в Украине Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина. В санкционный список попали 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний. Также отмечается, что еще по 12 компаниям санкции уточнены. Отметим, что новые санкции США против РФ отличаются от предыдущих тем, что имеют “открытый финал” и ... Источник: Политека.

Обновлено в 19:41 Список попавших под санкции частных лиц и предприятий опубликован на сайте Минфина США, сообщает УНИАН.

Обновлено в 19:48 Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация. Об этом сообщает ВВС. Речь в данном случае идет о расширении санкционных мер, которые США применяют к России с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия на Донбассе. В прошлом году президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий США ввести новые санкции. Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского Минфина, среди компаний, попавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым. В списке также оказались польская компания Doncoaltrade, компания "Внешторгсервис", объединившая крупнейшие шахты и промышленные предприятия неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подконтрольный беглому украинскому олигарху Сергею Курченко "Газ-Альянс", а также компания "Евро Полис", которая, как писало издание "Фонтанка", связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова. Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, упомянуты заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. В августе прошлого года санкции против Черезова, Грабчака и Топор-Гилки, а также компаний-партнеров Siemens в России ввел Евросоюз. В коммюнике о введении новых санкций подчеркивалось, что создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя "поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость" страны. 29 января, как ожидается, будет опубликован американский "кремлевский доклад", который позволит США ввести санкции в отношении чиновников и представителей бизнеса, близких к президенту России Владимиру Путину. В феврале 2018 года США должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. В случае, если конгресс США примет соответствующее решение, эти лица могут быть внесены в санкционный список. Вместе с тем Австрия считает санкции против России неэффективными. По словам министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, санкции против РФ были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность, однако падение мировых цен на нефть более чем на 70% сделало их бесполезными.