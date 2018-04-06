ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ (7 новостей) «Также эксперты ухудшили прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы до 3,1-3,3%»

В 2018 году рост ВВП Украины составит 3,2% при инфляции в 9,7%. В 2019 году ожидается некоторое замедление роста ВВП - до 3,1%, а в 2020 году снова ускорится, до 3.3%. Обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сегодня, 6 апреля.

Ранее, в сентябре 2017 года, эксперты предполагали, что рост ВВП Украины составит 3% при инфляции 8%. В 2019 году в прошлой версии прогноза ожидался рост 3,6% при инфляции 5,9%, в 2020 году - 4% роста ВВП при падении инфляции до 5%.

Теперь же, по новым усредненным оценкам, инфляция в 2019 году ожидается на уровне 6%, а в 2020 году - 6,8%.

Кроме того, эксперты Министерства впервые обнародовали прогнозы на 2020 год - скорость роста ВВП 4%, инфляция - 6,4%.

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Обновлено в 11:40 В частности, в соответствии с прогнозом, уровень роста реального ВВП в 2018 году составит 3,2%, тогда как в 2019 году — 3,1%, в 2020 году — 3,3%, в 2021 году — 4%.

Обновлено в 12:29 Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.