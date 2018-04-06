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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:29
· ВВП · Инфляция
ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ

ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ (7 новостей)

«Также эксперты ухудшили прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы до 3,1-3,3%»

В 2018 году рост ВВП Украины составит 3,2% при инфляции в 9,7%. В 2019 году ожидается некоторое замедление роста ВВП - до 3,1%, а в 2020 году снова ускорится, до 3.3%. Обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сегодня, 6 апреля.

Ранее, в сентябре 2017 года, эксперты предполагали, что рост ВВП Украины составит 3% при инфляции 8%. В 2019 году в прошлой версии прогноза ожидался рост 3,6% при инфляции 5,9%, в 2020 году - 4% роста ВВП при падении инфляции до 5%.

Теперь же, по новым усредненным оценкам, инфляция в 2019 году ожидается на уровне 6%, а в 2020 году - 6,8%.

Кроме того, эксперты Министерства впервые обнародовали прогнозы на 2020 год - скорость роста ВВП 4%, инфляция - 6,4%.

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Обновлено в 11:40 В частности, в соответствии с прогнозом, уровень роста реального ВВП в 2018 году составит 3,2%, тогда как в 2019 году — 3,1%, в 2020 году — 3,3%, в 2021 году — 4%.

Обновлено в 12:29 Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.

ФОТО К НОВОСТИ: «ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ»
Фото ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ
Фото Эксперты оценили рост ВВП в 2018 году и дали прогноз на 2019-2021 годы - МЭРТ
Фото Прогноз роста ВВП Украины на 2018 год улучшился до 3,2%, - МРЭТ
Фото В МЭРТ прогнозируют рост ВВП на уровне 4% к 2021 году
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 09:54 Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится – до 3,3%, такой обновленный…
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 10:12 Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,2% и ухудшили на 2019-2020гг до 3,1-3,3%.
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 10:38 Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится &ndash; до 3,3%.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 11:22 Также эксперты ухудшили прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы до 3,1-3,3%.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  06.04.18, 11:40 Рост реального ВВП в 2021 году составит 4%, а инфляция достигнет 6,4%. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы.В частности, в соответствии с прогнозом,…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 12:29 Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало консенсус-прогноз экономического развития Украины до 2021 года, согласно которому, рост ВВП достигнет 4%. Об этом сообщает пресс-служба…
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