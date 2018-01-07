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Политика
Униан Униан · · Обновлено в 19:05
Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией

Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией (7 новостей и 1 видео)

«Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики»

"Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать каким образом была установлена ​​советская власть", - заявил он.

Обновлено в 18:05 "Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", сказал Вятрович.

Обновлено в 19:05 5 января Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР с 1920-го по 1991 годы и провозгласить преемственность от Украинской Народной Республики.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией»
Фото Вятрович назвал период пребывания Украины в составе СССР оккупацией
Фото Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией
Фото Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР – Вятрович
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Главред Главред  ·  07.01.18, 13:23 Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.01.18, 13:55 По словам историка, современное украинское государство не возникло случайно в 1991 году и должно заявить о наследственности от УНР.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 17:09 Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает советский период украинской истории оккупацией.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 17:52 Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает советский период украинской истории оккупацией
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  07.01.18, 18:05 По словам директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, нужно провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.Директор…
Гордон Гордон  ·  07.01.18, 19:05 Директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР.Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской…
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