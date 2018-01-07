Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией (7 новостей и 1 видео) «Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики»

"Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать каким образом была установлена ​​советская власть", - заявил он.

Обновлено в 18:05 "Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", сказал Вятрович.

Обновлено в 19:05 5 января Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР с 1920-го по 1991 годы и провозгласить преемственность от Украинской Народной Республики.