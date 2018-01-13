Выл от боли: брошенный врачами мужчина умер на пороге больницы (3 новости) «Под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в Киеве обнаружили труп мужчины»

Возле столичной больницы скорой помощи умер мужчина. Об этом сообщает Влад Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Под окнами больницы скорой медицинской помощи, которая находится на улице Братиславской в Киеве, умер мужчина.

Погибший мужчина, по словам очевидцев, без определенного места жительства. Избитый мужчина обратился в приемный покой больницы скорой медицинской помощи с просьбой о помощи, но медики ему отказали, так как у пострадавшего не было денег.

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Избитому мужчине не оставалось ничего иного, как выйти на улицу, где он и умер. Сейчас его тело лежит во дворе больницы скорой медицинской помощи, аккуратно сдвинутое к стенке.

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