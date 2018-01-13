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Выл от боли: брошенный врачами мужчина умер на пороге больницы

Выл от боли: брошенный врачами мужчина умер на пороге больницы (3 новости)

«Под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в Киеве обнаружили труп мужчины»

Возле столичной больницы скорой помощи умер мужчина. Об этом сообщает Влад Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Под окнами больницы скорой медицинской помощи, которая находится на улице Братиславской в Киеве, умер мужчина.

Погибший мужчина, по словам очевидцев, без определенного места жительства. Избитый мужчина обратился в приемный покой больницы скорой медицинской помощи с просьбой о помощи, но медики ему отказали, так как у пострадавшего не было денег.

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Избитому мужчине не оставалось ничего иного, как выйти на улицу, где он и умер. Сейчас его тело лежит во дворе больницы скорой медицинской помощи, аккуратно сдвинутое к стенке.

Осторожно. Фото 18+.

ФОТО К НОВОСТИ: «Выл от боли: брошенный врачами мужчина умер на пороге больницы»
Фото В соцсети сообщили об избитом мужчине, скончавшемся под стенами больницы в Киеве - фото
Фото Выл от боли: брошенный врачами мужчина умер на пороге больницы
Фото В Киеве под стенами больницы скорой помощи умер мужчина
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Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 18:26 Под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в Киеве обнаружили труп мужчины.
Politeka Politeka  ·  13.01.18, 19:15 В Киеве бездомный мужчина пришел в больницу скорой помощи на ул. Братиславской и умер у стен клиники Об этом сообщает «ДТП. Киев» Отмечается, что мужчина пришел к больнице избитым. «Сейчас его мертвое…
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