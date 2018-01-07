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Выпуск новостей за 11:00: Поздравление Папы Римского. Ситуация в зоне АТО

Выпуск новостей за 11:00: Поздравление Папы Римского. Ситуация в зоне АТО (11 новостей)

«В день праздника Рождества Христова,..»

Франциск пожелал православным обновленной духовной силы. Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Дорогие братья и сестры! Некоторые восточные церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Выражаю им свои искренние поздравления", – говорится в сообщении.

Франциск пожелал православным, чтобы "эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами, христианами".

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Поздравления понтифика были озвучены после того, как он прочитал молитву "Ангел Господень" 6 января.

Ранее мы сообщали о том, как встречали праздник Рождества в Киево-Печерской лавре.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Сочельником и грядущим Рождеством. Свои поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook, а также на официальном сайте.

"Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник – он духовный, но он и государственный, он и народный. Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", – говорится в рождественском поздравлении Порошенко.

Обновлено в 17:34 "Дорогие братья и сестры, признаем Его (Христа) Господом и Спасителем", - а окончании своей речи говорит Франциск.

Обновлено в 19:34 Все украинские христианские церкви, кроме Римо-католической, отмечают Рождество 7 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Выпуск новостей за 11:00: Поздравление Папы Римского. Ситуация в зоне АТО»
Фото Папа Римский поздравил с Рождеством православных
Фото Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством
Фото Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством
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