  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли
Общество
Канал 112 Канал 112 ·
· Фильм · Главная роль · Трейлер
Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли

Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли (3 новости и 1 видео)

«Премьера фильма запланирована на май этого года»

В сети появился трейлер фильма "Конечная", главную роль в котором сыграла Марго Робби. Ролик опубликован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

Фильм режиссера-дебютанта Вона Стайна расскажет историю двух наемных убийц (Декстер Флетчер и Макс Айронс), берущихся выполнить смертельно опасное задание, за которое заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречают бойкую девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как показалось сначала.

Марго Робби также выступила продюсером картины вместе с Томом Экерли и Джози МакНамарой.

"Ми останній український корабель в Криму": опубликован трейлер…

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Как сообщалось ранее, Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.03.18, 15:03 Премьера фильма запланирована на май этого года.
Телеграф Телеграф  ·  29.03.18, 15:41 Премьера фильма запланирована на май этого года.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля

Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля
Погода на 30 марта: не забудьте взять зонт

Погода на 30 марта: не забудьте взять зонт
Захватчика заложников в &quot;Укрпочте&quot; оставили под стражей

Захватчика заложников в "Укрпочте" оставили под стражей
Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет

Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет
Вышел трейлер фильма &quot;Конечная&quot; с Марго Робби в главной роли

Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли
В Украине начинается масштабная проверка безопасности

В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы

Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы
В Тернополе дважды перекрыли дорогу, протестуя против реорганизации школы искусств

В Тернополе дважды перекрыли дорогу, протестуя против реорганизации школы искусств
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО

В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО
Трамп анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии

Трамп анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии
&amp;quot;МЮ&amp;quot; готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду

"МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов

Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов
Киев останется без воды: коммунальщики рассказали в каких районах и когда отключат водоснабжение

Киев останется без воды: коммунальщики рассказали в каких районах и…
Самые кассовые фильмы &amp;quot;Золотой Юлы&amp;quot; покажут 2-11 апреля

Самые кассовые фильмы "Золотой Юлы" покажут 2-11 апреля
Насладитесь юмором: забавные моменты, которые поднимут вас настроение

Насладитесь юмором: забавные моменты, которые поднимут вас настроение
Крысина арестовали на 2 месяца без права залога

Крысина арестовали на 2 месяца без права залога
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.