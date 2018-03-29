Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли (3 новости и 1 видео) «Премьера фильма запланирована на май этого года»

В сети появился трейлер фильма "Конечная", главную роль в котором сыграла Марго Робби. Ролик опубликован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

Фильм режиссера-дебютанта Вона Стайна расскажет историю двух наемных убийц (Декстер Флетчер и Макс Айронс), берущихся выполнить смертельно опасное задание, за которое заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречают бойкую девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как показалось сначала.

Марго Робби также выступила продюсером картины вместе с Томом Экерли и Джози МакНамарой.

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Дата выхода фильма пока неизвестна.

Как сообщалось ранее, Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".