  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей
Мир
Гордон Гордон ·
· Взрыв · Гибель · Погибший · Жилой дом · Бельгия · Результат
Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей

Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей (6 новостей)

«Еще 14 человек получили в результате взрыва травмы»

Полиция бельгийского Антверпена выясняет, что стало причиной взрыва в центре города.В результате взрыва в жилом доме в бельгийском Антверпене погибло два человека. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

Тела нашли под обломками здания. Личности погибших пока не установлены.

Полиция выясняет, что стало причиной взрыва.

В центре Багдада прогремел взрыв, есть жертвы
В центре Багдада прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв произошел в центре Антверпена 15 января. Один дом был практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был терактом. В результате инцидента пострадало 14 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей»
Фото Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей
Фото Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей
Фото Под завалами взорвавшегося дома в Бельгии нашли тела двух погибших
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  16.01.18, 10:25 Полиция считает, что три дома оказались разрушены в результате взрыва бытового газа
Европейская правда Европейская правда  ·  16.01.18, 10:37 В бельгийском городе Антверпен два человека погибли и еще 14 получили травмы в результате взрыва, разрушившего три здания.
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 10:46 После обрушения жилого дома в Антверпене спасатели продолжают искать людей под обломками.
Униан Униан  ·  16.01.18, 11:55 Еще 14 человек получили в результате взрыва травмы.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 12:32 В бельгийском Антверпене из-за взрыва в жилом доме 14 человек получили травмы различной степени тяжести и двое человек погибли.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Памяти Долорес О&#039;Риордан. 10 лучших хитов The Cranberries

Памяти Долорес О'Риордан. 10 лучших хитов The Cranberries
Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла от инсульта

Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла от инсульта
В России заявили о ядерном шантаже Украины из-за Крыма

В России заявили о ядерном шантаже Украины из-за Крыма
Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей

Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела…
В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей ранены

В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей…
Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта

Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта
Трамп впервые прокомментировал ложную ракетную тревогу на Гавайях

Трамп впервые прокомментировал ложную ракетную тревогу на Гавайях
Россия накажет чиновников WADA, причастных к отстранению сборной от ОИ

Россия накажет чиновников WADA, причастных к отстранению сборной от ОИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бойовики обстріляли Широкине із заборонених мінометів

Бойовики обстріляли Широкине із заборонених мінометів
З вулкану на Філіппінах почала текти лава: опубліковано неймовірні фото

З вулкану на Філіппінах почала текти лава: опубліковано неймовірні фото
Вчені назвали найдепресивніший день у новому році

Вчені назвали найдепресивніший день у новому році
Лобова ДТП у столиці: п&#039;ятеро постраждалих

Лобова ДТП у столиці: п'ятеро постраждалих
Україну почне засипати снігом: прогноз погоди на 16 січня

Україну почне засипати снігом: прогноз погоди на 16 січня
Собчак назвала кримчан неповноцінними та пообіцяла зубожіння

Собчак назвала кримчан неповноцінними та пообіцяла зубожіння
Поліція відновила справу проти глави Центру протидії корупції

Поліція відновила справу проти глави Центру протидії корупції
Французи вимагають від Росії віддати царські борги

Французи вимагають від Росії віддати царські борги
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.