Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей

Полиция бельгийского Антверпена выясняет, что стало причиной взрыва в центре города.В результате взрыва в жилом доме в бельгийском Антверпене погибло два человека. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.
Тела нашли под обломками здания. Личности погибших пока не установлены.
Полиция выясняет, что стало причиной взрыва.
Взрыв произошел в центре Антверпена 15 января. Один дом был практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был терактом. В результате инцидента пострадало 14 человек.