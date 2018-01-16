Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей (6 новостей) «Еще 14 человек получили в результате взрыва травмы»

Полиция бельгийского Антверпена выясняет, что стало причиной взрыва в центре города.В результате взрыва в жилом доме в бельгийском Антверпене погибло два человека. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

Тела нашли под обломками здания. Личности погибших пока не установлены.

Полиция выясняет, что стало причиной взрыва.

В центре Багдада прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв произошел в центре Антверпена 15 января. Один дом был практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения. Полиция сообщила, что взрыв не был терактом. В результате инцидента пострадало 14 человек.