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"Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд потребует обещанных Украиной компенсаций

"Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд потребует обещанных Украиной компенсаций (3 новости)

«Боевики обвинили Валентину Бучок в шпионаже и осудили на 17 лет. (видео)»

Женщина уверяет, что своевременно выехать из оккупированной территории ей запретил работодатель.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд потребует обещанных Украиной компенсаций»
Фото Освобожденная из заложников "ДНР" украинка требует через суд обещанные Украиной компенсации
Фото "Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд потребует обещанных Украиной компенсаций
Фото "Осталась ни с чем". Освобожденная из плена "ДНР" требует обещанных Украиной компенсаций (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 20:15 Женщина уверяет, что своевременно выехать из оккупированной территории ей запретил работодатель.
Главред Главред  ·  03.04.18, 21:38 Боевики обвинили Валентину Бучок в шпионаже и осудили на 17 лет. (видео)
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&quot;Я осталась без ничего!&quot;: освобожденная из плена &quot;ДНР&quot; через суд потребует обещанных Украиной компенсаций

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