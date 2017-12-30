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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 02:53
· Премьер-министр · Уставной капиталь · Премьер-министр Украины
Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго (8 новостей)

«Свою часть телеканала соратники передали американской компании.  »

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних дел Инна Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала "Еспресо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван. Об этом говорится в заявлении телеканала, обнародованном на сайте "Еспресо".

"После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") передали их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", – говорится в заявлении.

В документе сообщается, что предприятие приобрело также часть доли основателя телеканала Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

"Вследствие реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным собственником которого является гражданин Украины Иван Жеваго", – отмечается в заявлении.

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На телеканале сообщили, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику.

Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова.

Обновлено в 02:53 «Вартість угоди з американською компанією Atmosphere Entertainment INC, створеною у штаті Нью-Йорк, США, - 1 млн 465 тис 281 доларів США. Угоду укладено абсолютно прозоро - без жодних схем оптимізації податків та використання офшорних компаній. Усі фінансові транзакції пройшли перевірку у відповідних банках Сполучених Штатів Америки та України», - написала вона.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.17, 23:59   Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних дел Инна Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала Еспресо в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment,…
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