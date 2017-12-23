Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо. "Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочкой, остановили на паспортном контроле по запросу России - согласно всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне", - написала Лаппо. По ее словам, за десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета.

Обновлено в 22:00 Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - написала Лаппо.

Обновлено в 22:07 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила розыскной циркуляр России в отношении лидера Народного фронта Арсения Яценюка