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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 22:07
· Пресс-секретарь · Политика
Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ

Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ (30 новостей)

«Подробности рассказал очевидец»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо. "Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочкой, остановили на паспортном контроле по запросу России - согласно всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне", - написала Лаппо. По ее словам, за десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета.

Обновлено в 22:00 Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - написала Лаппо.

Обновлено в 22:07 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила розыскной циркуляр России в отношении лидера Народного фронта Арсения Яценюка

ФОТО К НОВОСТИ: «Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ»
Фото "По запросу русских": Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Фото Яценюка задержали в женевском аэропорту по запросу России
Фото Яценюка задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы
Фото В аэропорту Женевы из-за "чеченского дела" остановили Яценюка
Фото Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ
Фото Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу России
Фото Задержание Яценюка в Женеве: стала известна причина
Фото В аэропорту Швейцарии задерживали Яценюка: названа причина
Фото Яценюка задержали в Женеве по запросу России
Фото Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России
Фото Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России
Фото Яценюка остановили в аэропорту Женевы из-за "чеченского дела"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.17, 18:54 Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали для проверки документов в аэропорту Женевы.
Обозреватель Обозреватель  ·  23.12.17, 19:00 Подробности рассказал очевидец
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.17, 19:35 В пресс-службе политика сообщили - его остановили по запросу РФ.
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.17, 19:47 Экс-премьера Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве (Швейцария) по запросу РФ.
Главред Главред  ·  23.12.17, 19:54 Аналогичная процедура возможна и во время вылета экс-премьера из Швейцарии.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.17, 19:56 Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву (Швейцария) с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо. "Арсения…
Факты Факты  ·  23.12.17, 19:57 Яценюка остановили по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне
ТСН ТСН  ·  23.12.17, 19:58 Задержка длилась 10 минут, после чего политика пропустили.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.17, 20:01 В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка, сообщает пресс-секретарь А.Яценюка Ольга Лаппо.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.12.17, 20:04 Экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook. "Арсения Яценюка, который…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.17, 20:05 Лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки паспортного контроля в соответствии с запросом России
Обозреватель Обозреватель  ·  23.12.17, 20:07 Пресс-секретарь Яценюка рассказала подробности инцидента
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.12.17, 20:08 В субботу, 23 декабря, в аэропорту Женевы был задержан бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Украинского политика задержали на паспортном контроле по запросу России...
Дело Дело  ·  23.12.17, 20:11 Экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ
Сегодня Сегодня  ·  23.12.17, 20:12 По словам пресс-секретаря "Народного фронта" , это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле. В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка рассказали, что в аэропорту Женевы его задержали…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  23.12.17, 20:16 Бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в швейцарской Женеве по запросу России. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-секретарь…
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 20:20 Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России.
Новое Время Новое Время  ·  23.12.17, 20:33 Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы, куда он прилетел с младшей дочкой
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.17, 20:43 В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали, а потом отпустили бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.17, 20:53 Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook. "Арсения Яценюка, который…
Обозреватель Обозреватель  ·  23.12.17, 20:59 В ведомстве озвучили официальную позицию
Апостроф Апостроф  ·  23.12.17, 21:03 Экс-премьера Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле в Женеве (Швейцария) по запросу России.
Униан Униан  ·  23.12.17, 21:09 Через 10 минут все выяснили и пропустили политика, предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.17, 21:59 Официальных препятствий для передвижения бывшего украинского премьера Арсения Яценюка нет. Об этом сообщили в субботу, 23 декабря, в пресс-службе Нацполиции, ссылаясь на заявление украинского бюро Интерпола.…
Facenews Facenews  ·  23.12.17, 22:00 Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России, которая предъявила политику обвинения в участии в боевых действиях в Чечне.Об этом на своей странице в…
Новое Время Новое Время  ·  23.12.17, 22:07 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила розыскной циркуляр России в отношении лидера Народного фронта Арсения Яценюка
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