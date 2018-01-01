"Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США (6 новостей) «Прозвучала самая опасная угроза за последнее время»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его страна не применит ядерное оружие первой, но готова ответить на атаки.

Обновлено в 11:46 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его страна не применит ядерное оружие первой, но готова ответить на атаки.

Обновлено в 12:56 Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения к гражданам заявил, что у него всегда под рукой находится "ядерная кнопка" и он в любой момент готов ответить на удар.