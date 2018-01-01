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Мир
Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 12:56
· КНДР · Корея
"Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США

"Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США (6 новостей)

«Прозвучала самая опасная угроза за последнее время»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его страна не применит ядерное оружие первой, но готова ответить на атаки.

Обновлено в 11:46 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его страна не применит ядерное оружие первой, но готова ответить на атаки.

Обновлено в 12:56 Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения к гражданам заявил, что у него всегда под рукой находится "ядерная кнопка" и он в любой момент готов ответить на удар.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США»
Фото Ядерная кнопка уже на столе: КНДР потрясла мир новогодним обращением
Фото Ким Чен Ын заявил, что КНДР может попасть ядерными ракетами в любую точку США
Фото "Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 08:28 Прозвучала самая опасная угроза за последнее время
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 08:47 Лидер КНДР заверил, что страна завершила формирование ядерных сил.
Главред Главред  ·  01.01.18, 09:49 Ядерные силы позволят сдерживать США в их стремлении начать войну с КНДР, заявил лидет Северной Кореи. 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 12:56 Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения к гражданам заявил, что у него всегда под рукой находится "ядерная кнопка" и он в любой момент готов ответить на удар.
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