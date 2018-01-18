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ForUm ForUm · · Обновлено в 15:20
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Янукович вывез вещи из Межигорья еще до бегства из Украины

Янукович вывез вещи из Межигорья еще до бегства из Украины (7 новостей)

«Соответствующие показания он дал на заседании суда»

Бывший президент Виктор Янукович перед бегством из Украины провел встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, передают Українські Новини.

Он сообщил, что был охранником Януковича и 21 - 23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.

По его словам, днем 22 февраля экс-президент на самолете прибыл в Донецк и проводил встречи в особняке в городе.

«Там были Ахметов и сын Януковича Александр», - сказал сотрудник УГО.

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В этом доме в Донецке Янукович находился до 22:00 22 февраля, а затем на автомобиле выехал в сторону Крыма.

Как сообщал ForUm, ранее в ходе допроса Ризниченко сообщил, что Януковича в Запорожской области забрали и перевезли в Крым 22-23 февраля 2014 года 3 российских военных вертолета.

Экс-охранник президента отрицает, что на Януковича были покушения в феврале 2014 года.

Обновлено в 15:15 Соответствующие показания он дал на заседании суда

Обновлено в 15:20 Экс-президент Янукович перед бегством в Крым 22 февраля 2014 встретился в Донецке с олигархом Ринатом Ахметовым. В этой встрече также принимал участие старший сын бывшего президента - Александр. Об этом рассказал во время допроса в Оболонском суде сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко, который в то время работал в охране Януковича, сообщает "Укринформ".

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Depo.ua Depo.ua  ·  18.01.18, 11:53 Об этом сообщил один из бывших охранников Януковича Виктор Резниченко на заседании Оболонского райсуда Киева, передает Depo.ua . "Я об этом узнал только после того, как 21 февраля он вылетел. Когда я…
Главред Главред  ·  18.01.18, 12:14 В феврале 2014 года экс-охранник сопровождал Януковича во время побега из Украины.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 14:00 22 февраля 2014 года экс-президент Виктор Янукович перед бегством встретился в Донецке с олигархом Ринатом Ахметовым
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.01.18, 14:21 Виктор Ризниченко, бывший охранник Виктора Януковича, рассказал подробности побега экс-диктатора из Киева в Крым через Россию 21-23 февраля 2014 года, упомянув вертолеты, предположительно российские,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  18.01.18, 15:15 Соответствующие показания он дал на заседании суда
ИС ИС  ·  18.01.18, 15:20 Экс-президент Янукович перед бегством в Крым 22 февраля 2014 встретился в Донецке с олигархом Ринатом Ахметовым. В этой встрече также принимал участие старший сын бывшего президента - Александр. Об этом…
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