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Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ (2 новости)

«Бывший президент Виктор Янукович и его семья требуют от Украины компенсировать расходы на адвокатов, защищавших их в европейском суде»

Украинское правительство избегает вопросов о выплате экс-президенту и его семье.

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Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 19:55 Бывший президент Виктор Янукович и его семья требуют от Украины компенсировать расходы на адвокатов, защищавших их в европейском суде.
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