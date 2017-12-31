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Facenews Facenews · · Обновлено в 13:51
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Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР (5 новостей)

«Японское правительство рассматривает возможность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове»

США могут нанести упреждающий удар по Пхеньяну, полагают в Токио.

Возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове обсуждали участники заседания Совета безопасности Японии.Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило агентство Kyodo. По его данным, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ. На данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США. Четыре возможных сценария Японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных операций на Корейском полуострове. Первый заключается в развязывании боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упреждающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии. Во вторник, 19 декабря, японские власти приняли решение усилить противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР. Так, правительство в Токио утвердило размещение в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 млрд иен каждый (в пересчете около 754 млн евро). Системы ПРО будут закуплены в США. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 13:41 Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс Украина.

Япония вводит дополнительные санкции против КНДР
Япония вводит дополнительные санкции против КНДР

Обновлено в 13:51 На данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

ФОТО К НОВОСТИ: «Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР»
Фото Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР
Фото Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР
Фото Япония изучает четыре варианта начала войны с участием КНДР
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.12.17, 10:44 Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 12:42 Японское правительство рассматривает возможность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 13:41 Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс Украина. Среди вариантов развития…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 13:51 Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило агентство Kyodo. По его данным, правительство Японии рассматривает возможные…
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