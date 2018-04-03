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Ярмоленко летом получит нового тренера

Ярмоленко летом получит нового тренера (4 новости)

«Петер Штегер покинет дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона»

Клуб Ярмоленко может поменять австрийского тренера на швейцарского.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.04.18, 10:50 Петер Штегер покинет дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона
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Ярмоленко летом получит нового тренера

Ярмоленко летом получит нового тренера
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