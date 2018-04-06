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Ярмоленко вернулся в общую группу Боруссии

Ярмоленко вернулся в общую группу Боруссии (2 новости)

«28-летний украинец приступил к тренировкам в общей группе дортмундского клуба»

Андрей завершил восстановление после травмы.

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Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 07:59 28-летний украинец приступил к тренировкам в общей группе дортмундского клуба
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