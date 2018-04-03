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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 14:13
· Школа · Учебное заведение · Национальные меньшинства · Госдума РФ · Латвия
Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций

Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций (5 новостей)

«Депутаты приняли специальное заявление»

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе. Парламентарии предложили ввести против Риги санкции, передает РИА Новости. Как считают депутаты, «действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан» и ...

Обновлено в 13:33 Депутаты приняли специальное заявление

Обновлено в 14:13 Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 12:03 Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии специальные экономические меры.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 12:29 Госдума РФ призвала ввести санкции против Латвии в связи с принятым законом об обучении нацменьшинств на государственном языке.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 13:33 Депутаты приняли специальное заявление
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 14:13 Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке.
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Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций

Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций
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