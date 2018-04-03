Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе. Парламентарии предложили ввести против Риги санкции, передает РИА Новости. Как считают депутаты, «действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан» и ...

Обновлено в 13:33 Депутаты приняли специальное заявление

Обновлено в 14:13 Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке.