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Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы

Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы (10 новостей)

«Дочь бывшего российского шпиона Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после прихода в сознание»

Юлия Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, сделала первое заявление после химической атаки. Она сообщила, что с каждым днем ее здоровье улучшается, за что она благодарна местным жителям и сотрудникам больницы...

Обновлено в 18:02 Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери (Великобритания). Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Лондона. «Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы ежедневно восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, которые я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению, и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными», — отметила она. При этом Скрипаль не сообщила об обстоятельствах отравления. Дочь Скрипаля назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 16:37 Дочь бывшего российского шпиона Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после прихода в сознание
Depo.ua Depo.ua  ·  05.04.18, 16:38 Ее заявление обнародовала пресс-служба Скотленд-Ярда, передает Depo.ua . "Я благодарна за проявленный ко мне интерес и многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", - отмечает Юлия. "Есть…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.04.18, 17:01 Скотленд-Ярд опубликовал заявление дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлии, отравленной вместе с отцом 4 марта в Солсбери.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 17:02 Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия сделала первое официальное заявление с момента прихода в сознание после отравления в британском Солсбери.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  05.04.18, 17:04 Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского двойного агента Сергея Скриппаля, сделала публичное заявление впервые, после отравления 4 марта. 33-летняя женщина поблагодарила больничный персонал в Солсбери…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  05.04.18, 17:15 Об этом сообщается на сайте полиции Лондона. Как сообщила Ю.Скрипаль, она проснулась больше недели назад и заметила ежедневное восстановление жизненных сил. Девушка поблагодарила всех тех, кто проявлял…
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 17:23 В четверг, 5 апреля, британская полиция опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую отравили вместе с ее отцом – бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, предположительно, российские спецслужбы.
Капитал Капитал  ·  05.04.18, 18:02 Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери (Великобритания). Соответствующее заявление…
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