Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы

Юлия Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, сделала первое заявление после химической атаки. Она сообщила, что с каждым днем ее здоровье улучшается, за что она благодарна местным жителям и сотрудникам больницы...

Обновлено в 18:02 Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери (Великобритания). Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Лондона. «Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы ежедневно восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, которые я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению, и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными», — отметила она. При этом Скрипаль не сообщила об обстоятельствах отравления. Дочь Скрипаля назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.