Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету в банке, - СМИ

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на британскую газету Daily Mirror . По данным издания, средства были получены от продажи дома в Британии, владельцем которого был брат Юлии Александр, "который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах". Жена умершего Наталья после развода взяла себе половину вырученных от продажи дома денег. Как стало известно газете, доверенность на распоряжение счетом с большой суммой была оформлена на Юлию Скрипаль в конце февраля. Эту информацию СМИ узнали от племянницы Сергея Скрипаля Виктории, которая должна стать первой, кого допустят к Юлии в больницу. Именно она рассказала про секретный счет, доступ к которому Юлия получила благодаря доверенности от отца.

Обновлено в 12:23 По данным Daily Mirror, эта сумма является выручкой от продажи дома в Британии, который принадлежал сыну Скрипаля Александру и его бывшей жене Наталии. Сын Скрипаля в прошлом году умер в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах. Юлия Скрипаль получила доступ к счету…

Обновлено в 12:31 Наталья продала дом мужа. Половину денег взяла себе, а половину положила на счет в один из российских банков. Сергей Скрипач имел доступ к этому счету. В конце февраля передал управление им своей дочери.