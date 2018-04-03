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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 12:31
· Британская газета · Продажа
Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету в банке, - СМИ

Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету в банке, - СМИ (8 новостей)

«Сейчас эти деньги в российском банке, рассказала племянница Сергея Скрипаля. (видео)»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на британскую газету Daily Mirror . По данным издания, средства были получены от продажи дома в Британии, владельцем которого был брат Юлии Александр, "который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах". Жена умершего Наталья после развода взяла себе половину вырученных от продажи дома денег. Как стало известно газете, доверенность на распоряжение счетом с большой суммой была оформлена на Юлию Скрипаль в конце февраля. Эту информацию СМИ узнали от племянницы Сергея Скрипаля Виктории, которая должна стать первой, кого допустят к Юлии в больницу. Именно она рассказала про секретный счет, доступ к которому Юлия получила благодаря доверенности от отца.

Обновлено в 12:23 По данным Daily Mirror, эта сумма является выручкой от продажи дома в Британии, который принадлежал сыну Скрипаля Александру и его бывшей жене Наталии. Сын Скрипаля в прошлом году умер в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах. Юлия Скрипаль получила доступ к счету…

Обновлено в 12:31 Наталья продала дом мужа. Половину денег взяла себе, а половину положила на счет в один из российских банков. Сергей Скрипач имел доступ к этому счету. В конце февраля передал управление им своей дочери.

ФОТО К НОВОСТИ: «Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету в банке, - СМИ»
Фото СМИ: дочь Скрипаля получала доступ к "секретному банковскому счету"
Фото СМИ нашли у Юлии Скрипаль тайный счет в банке: за что получила деньги отравленная дочь экс-шпиона (видео)
Фото Дочь Скрипаля отравили после получения доступа к "секретному счету", - Daily Mirror
Фото Перед отравлением Скрипаль оформил большой банковский счет на дочь - племянница шпиона
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 11:42 Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к "секретному банковскому счету" в размере 150 тыс. фунтов стерлингов, сообщает…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 11:54 Юлия Скрипаль была отравлена спустя несколько дней после получения доступа к “секретному банковскому счету”.
Главред Главред  ·  03.04.18, 11:57 Сейчас эти деньги в российском банке, рассказала племянница Сергея Скрипаля. (видео)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 12:16 Деньги Юлии достались от брата, который умер в России "при невыясненных обстоятельствах"
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 12:23 Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлию отравили в Британии вместе с отцом после получения доступа к "секретному счету" в размере 150 тыс. фунтов стерлингов, передает газета Daily Mirror.По…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.04.18, 12:31 Накануне отравления дочь бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия получила от отца генеральную доверенность на владение тайным счетом на почти $ 185 тыс. В банке находились деньги от продажи дома Александра…
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