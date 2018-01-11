  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах
Политика
Комсомольская правда Комсомольская правда · · Обновлено в 22:22
· Суд · Приватбанк · НБУ · Минфин · Одесский суд
Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах

Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах (5 новостей)

«Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка судиться с Коломойским»

Пока дело о клевете не будет рассмотрено по существу, юристы не могут действовать против интересов бизнесмена ни в украинских, ни в зарубежных судах.

Обновлено в 22:22 Коломойский просит признать не соответствующей действительности, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную в сюжете АРС "ПриватБанк" История продолжается...", который вышел 21 декабря 2016 года. В нем говорилось, что бизнесмен вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение трех лет потратила на оборону. В сюжете отмечалось, что Коломойскому через министра внутренних дел подконтрольна Национальная гвардия Украины, что гарантирует неприкосновенность бизнесмена.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 15:32 Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка, Национальног банка Украины (НБУ) и Министерства финансов судиться с бизнесменом Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах.
Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 17:44 Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка судиться с Коломойским.
Гордон Гордон  ·  11.01.18, 22:22 4 января Киевский районный суд Одессы открыл производство по иску бизнесмена Игоря Коломойского к "ПриватБанку", Нацбанку, Министерству финансов и ряду компаний о защите чести и деловой репутации.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного…
Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику из оккупированного Крыма

Путин заявил, что Россия готова «передать» Украине ее военную технику…
Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного

Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного
В Украине будет определен порядок функционирования рынка криптовалют

В Украине будет определен порядок функционирования рынка криптовалют
Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, - ГПУ

Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в разжигании религиозной вражды, -…
Климкин об &quot;украинских беженцах&quot; в Польше: Это полная чушь, и это всем понятно

Климкин об "украинских беженцах" в Польше: Это полная чушь, и…
Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах

Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в…
Кабмин обязал проверять психику будущих дипломатов

Кабмин обязал проверять психику будущих дипломатов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.