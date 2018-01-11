Юристам Приватбанка, НБУ и Минфина запретили судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах (5 новостей) «Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка судиться с Коломойским»

Пока дело о клевете не будет рассмотрено по существу, юристы не могут действовать против интересов бизнесмена ни в украинских, ни в зарубежных судах.

Обновлено в 22:22 Коломойский просит признать не соответствующей действительности, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную в сюжете АРС "ПриватБанк" История продолжается...", который вышел 21 декабря 2016 года. В нем говорилось, что бизнесмен вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение трех лет потратила на оборону. В сюжете отмечалось, что Коломойскому через министра внутренних дел подконтрольна Национальная гвардия Украины, что гарантирует неприкосновенность бизнесмена.