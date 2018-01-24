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Юрий Вирт: Разговоры о нечестном матче Вереса и Карпат идут от дилетантов

Юрий Вирт: Разговоры о нечестном матче Вереса и Карпат идут от дилетантов (4 новости)

«Сам Юрий Вирт опровергает эти обвинения»

Руководство ровенского клуба приняло решение об отставке главного тренера на основе слухов

ФОТО К НОВОСТИ: «Юрий Вирт: Разговоры о нечестном матче Вереса и Карпат идут от дилетантов»
Фото "Верес" заподозрил экс-тренера в сдаче матча с "Карпатами"
Фото «Верес» подозревает Вирта в сдаче матча с «Карпатами»
Фото Верес подозревает Вирта в сдаче матча Карпатам
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  24.01.18, 16:22 "Верес" подозревает своего экс-тренера Юрия Вирта в нечестной игре. Как стало известно каналу "Футбол 1", предположение о сдаче поединка оказались основной причиной увольнения наставника. Речь идет о…
ТСН ТСН  ·  24.01.18, 18:27 Сам Юрий Вирт опровергает эти обвинения.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.01.18, 20:16 Команды сыграли вничью 2:2
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