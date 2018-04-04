  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Спорт
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:00
· Финал · Матч · Результат
&quot;Ювентус&quot; - &quot;Реал&quot;: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (13 новостей)

«Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов»

"Барселона" - "Рома". Римлянам сегодня будет крайне сложно зацепиться за хороший результат, хотя навязать борьбу гости могут попробовать. Смотреть матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "Рома" можно на канале "Футбол 2".

4 апреля, 21:45Барселона, "Камп Ноу"Лига Чемпионов, 1/4 финала"Барселона" - "Рома"

Обновлено в 10:58 Наставник «Севильи» не очень верит в то, что его команда сможет отыграться на поле Баварии

Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами

Обновлено в 11:00 Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома играет против "Ромы"

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов»
Фото Тренер Баварии Хайнкес установил новый рекорд Лиги чемпионов
Фото Зидан: «Забить «Ювентусу» три мяча на их поле почти невозможно»
Фото Ребров вывел "Аль-Ахли" в плей-офф Лиги чемпионов
Фото "Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Фото Монтелла: «Нам просто не повезло в матче с «Баварией»
Фото "Барселона" - "Рома": Сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Фото Барселона – Рома: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото Винченцо МОНТЕЛЛА: «У Севильи мало шансов пройти Баварию»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 05:28 Юпп Хайнкес – первый тренер в истории, выигравший 12 матчей ЛЧ подряд.
Факты Факты  ·  04.04.18, 07:00 На полях Старого Света будут сыграны первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.04.18, 07:37 Тренер «Реала» доволен игрой своих подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 08:05 Саудовский Аль-Ахли обыграл иранский Трактор-Сази в матче азиатской Лиги чемпионов.
Terrikon Terrikon  ·  04.04.18, 08:11 Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о болезненном поражении бьянконери в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:3)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 08:31 Реал оказался сильнее Ювентуса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.04.18, 08:56 Тренер «Севильи» отметил, что его команда будет сражаться до конца за выход в 1/2 финала Лиги чемпионов
Факты Факты  ·  04.04.18, 10:09 «Аль-Ахли» досрочно обеспечил себе путевку в 1/8 финала турнира
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 10:49 Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов.
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 10:54 В последней встрече команд испанцы разбили соперника 6:1
Sport.ua Sport.ua  ·  04.04.18, 10:58 Наставник «Севильи» не очень верит в то, что его команда сможет отыграться на поле Баварии
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 11:00 Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома играет против "Ромы"
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»

Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»
Роналду благодарен фанам &amp;quot;Ювентуса&amp;quot; за овацию его голу ножницами

Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами
&amp;quot;Ювентус&amp;quot; - &amp;quot;Реал&amp;quot;: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины…
Икер Касильяс провел 1000-й матч в карьере

Икер Касильяс провел 1000-й матч в карьере
Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко

Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко
Игрок &quot;Шахтера&quot; Феррейра: было бы хорошо обыграть &quot;Динамо&quot; крупно, с большой разницей мячей

Игрок "Шахтера" Феррейра: было бы хорошо обыграть "Динамо" крупно, с…
Луческу может вернуться в &quot;Шахтер&quot; - СМИ

Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назвали продукт, который вызывает рак

Назвали продукт, который вызывает рак
Самые знаменитые женщины-шпионки всех времен (Фото)

Самые знаменитые женщины-шпионки всех времен (Фото)
Норвегия выделит 3,6 млн евро на реформы в Украине

Норвегия выделит 3,6 млн евро на реформы в Украине
Палатки торговцев национальной символикой на Андреевском спуске сравняли с землей

Палатки торговцев национальной символикой на Андреевском спуске сравняли с землей
Линарес уверен в победе над Ломаченко даже без своего тренера

Линарес уверен в победе над Ломаченко даже без своего тренера
Надежды больше, чем в Киеве: украинский режиссер рассказал о настроении жителей Донбасса

Надежды больше, чем в Киеве: украинский режиссер рассказал о настроении…
ЕБРР следит за переговорами горсовета с собственниками жилья на месте будущего метро

ЕБРР следит за переговорами горсовета с собственниками жилья на месте…
НАТО отмечает 69 годовщину с дня основания

НАТО отмечает 69 годовщину с дня основания
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.