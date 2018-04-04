&quot;Ювентус&quot; - &quot;Реал&quot;: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Ювентус" - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (13 новостей) «Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов»

"Барселона" - "Рома". Римлянам сегодня будет крайне сложно зацепиться за хороший результат, хотя навязать борьбу гости могут попробовать. Смотреть матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "Рома" можно на канале "Футбол 2".

4 апреля, 21:45Барселона, "Камп Ноу"Лига Чемпионов, 1/4 финала"Барселона" - "Рома"

Обновлено в 10:58 Наставник «Севильи» не очень верит в то, что его команда сможет отыграться на поле Баварии

Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами

Обновлено в 11:00 Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома играет против "Ромы"