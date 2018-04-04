&quot;Ювентус&quot; - &quot;Реал&quot;: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Барселона" - "Рома". Римлянам сегодня будет крайне сложно зацепиться за хороший результат, хотя навязать борьбу гости могут попробовать. Смотреть матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "Рома" можно на канале "Футбол 2".
4 апреля, 21:45Барселона, "Камп Ноу"Лига Чемпионов, 1/4 финала"Барселона" - "Рома"
Обновлено в 10:58 Наставник «Севильи» не очень верит в то, что его команда сможет отыграться на поле Баварии
Обновлено в 11:00 Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома играет против "Ромы"