За экс-главу Каталонии внесли залог, он выйдет из немецкой тюрьмы (6 новостей) «Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из немецкой тюрьмы»

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы после того, как за него внесли залог.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии.

Европейский ордер на его арест выдала Испания, где его обвиняют в организации восстания и растрате госсредств.

Как сообщил федеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн, за Карлеса Пучдемона был внесен залог в размере 75 тысяч евро, информирует Reuters.

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По словам прокурора, экс-лидер Каталонии предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии, ожидая решения об экстрадиции в Испанию. Днем 6 апреля Пучдемон вышел на волю

После выхода из тюрьмы бывший глава правительства Каталонии снова обратился к властям Испании с призывом начать диалог с каталонскими политиками, а также освободить всех, кто был помещен под стражу в связи с референдумом о независимости Каталонии.

Ранее территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна позволил освободить Пучдемона из-под стражи под залог, однако исключил возможность выдачи его Испании по обвинению в мятеже.

По решению немецкого суда экстрадиция может состояться только в отношении обвинения о растрате государственных средств.