За экс-главу Каталонии внесли залог, он выйдет из немецкой тюрьмы

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы после того, как за него внесли залог.
Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии.
Европейский ордер на его арест выдала Испания, где его обвиняют в организации восстания и растрате госсредств.
Как сообщил федеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн, за Карлеса Пучдемона был внесен залог в размере 75 тысяч евро, информирует Reuters.
По словам прокурора, экс-лидер Каталонии предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии, ожидая решения об экстрадиции в Испанию. Днем 6 апреля Пучдемон вышел на волю
После выхода из тюрьмы бывший глава правительства Каталонии снова обратился к властям Испании с призывом начать диалог с каталонскими политиками, а также освободить всех, кто был помещен под стражу в связи с референдумом о независимости Каталонии.
Ранее территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна позволил освободить Пучдемона из-под стражи под залог, однако исключил возможность выдачи его Испании по обвинению в мятеже.
По решению немецкого суда экстрадиция может состояться только в отношении обвинения о растрате государственных средств.