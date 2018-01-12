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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 11:22
· Facebook · Корабль
"За корабли не продаемся": Гермащенко прокомментировала заявление Путина

"За корабли не продаемся": Гермащенко прокомментировала заявление Путина (11 новостей)

«Для обороны страны корабли, находящиеся в Крыму, не имеют никакого значения, отметил бывший премьер-министр»

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает Depo.ua . "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", - написала Геращенко.

Обновлено в 11:04 Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Украина не пойдет ни на какие сделки с Кремлем относительно оккупированного Крыма

Обновлено в 11:22 "Что касается заявления Путина. Я не думаю, что этот жест добавит ему голосов в избирательной гонке. У него их достаточно. А вот то, что у Украины появится головная боль, то это на 100% точно. То есть, какая идет политическая преамбула этого процесса. Путин, если говорить по-футбольному, бросил мяч нашу половину и теперь мы должны этим мячом правильно распорядиться", – рассказал Гайдук.

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