За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен (11 новостей) «В районе Авдеевки, Песок, Водяного и Пищевики они применяли гранатометы»

В зоне проведения АТО ночью боевики ночью обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия позиции ВСУ возле Авдеевки в Донецкой обл. Об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С полуночи сегодняшних суток зафиксирован один вражеский обстрел наших позиций. В частности, на донецком направлении ночью обстреляны защитники Авдеевки", - заявил Сушинский.

Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжили нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрелы украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Обновлено в 10:26 Боевики за прошедшие сутки продолжали нарушать "пасхальное перемирие", совершив 24 обстрела позиций украинских защитников, - сообщает пресс-центр штаба АТО

Обновлено в 10:31 За прошедшие сутки сепаратисты осуществили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции.Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба АТО.На Донецком направлении из 82-мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов — неоднократно военные у Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика.Огонь из снайперского и стрелкового оружия враг вел вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил недалеко от Каменки, Павлополя и Марьинки.Также из стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов — в районе Новоалександровки.