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Происшествия
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:31
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Оружие · Обстрел
За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен (11 новостей)

«В районе Авдеевки, Песок, Водяного и Пищевики они применяли гранатометы»

В зоне проведения АТО ночью боевики ночью обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия позиции ВСУ возле Авдеевки в Донецкой обл. Об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С полуночи сегодняшних суток зафиксирован один вражеский обстрел наших позиций. В частности, на донецком направлении ночью обстреляны защитники Авдеевки", - заявил Сушинский. 

Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжили нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрелы украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил ранения. 

Обновлено в 10:26 Боевики за прошедшие сутки продолжали нарушать "пасхальное перемирие", совершив 24 обстрела позиций украинских защитников, - сообщает пресс-центр штаба АТО

Обновлено в 10:31 За прошедшие сутки сепаратисты осуществили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции.Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба АТО.На Донецком направлении из 82-мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов — неоднократно военные у Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика.Огонь из снайперского и стрелкового оружия враг вел вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил недалеко от Каменки, Павлополя и Марьинки.Также из стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов — в районе Новоалександровки.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен»
Фото За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен
Фото "Пасхальное перемирие": боевики били из минометов, ранен боец
Фото Боевики ночью обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, - штаб
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 06:40 За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 07:15 В течение прошедших суток российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 07:40 За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен.
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 08:13 В районе Авдеевки, Песок, Водяного и Пищевики они применяли гранатометы.
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ForUm ForUm  ·  04.04.18, 09:09 За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать «пасхальное перемирие», осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников.По данным пресс-центра штаба АТО, в результате…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 09:48 За прошедшие сутки боевики продолжили нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  04.04.18, 10:10 В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза нарушили "пасхальное перемирие", обстреляв...
РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 10:20 Украинцев призвали помочь раненым военнослужащим, которые прибыли в один из госпиталей Киева. Об этом написала известная украинская волонтер Наталья Юсупова на своей странице в соцсети Facebook."В Киев…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 10:26 Боевики за прошедшие сутки продолжали нарушать "пасхальное перемирие", совершив 24 обстрела позиций украинских защитников, - сообщает пресс-центр штаба АТО
Facenews Facenews  ·  04.04.18, 10:31 За прошедшие сутки сепаратисты осуществили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции.Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба АТО.На…
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