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Происшествия
ForUm ForUm · · Обновлено в 08:30
За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ (4 новости и 1 видео)

«На Донбассе противник открывал огонь из разного оружия. (видео)»

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск 39 раз обстреляли позиции Вооруженных сл Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты «Бутовка». Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки.

Также гранатометы враг применил в районе Водного и Марьинки, вооружение БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополь, Гнутово и Невельского.

На луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также - станции Донец.

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Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Обновлено в 08:30 На Донбассе противник открывал огонь из разного оружия. (видео)

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 06:27 За минувшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, среди украинских военных пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 07:15 Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций ВСУ.
Главред Главред  ·  05.04.18, 08:30 На Донбассе противник открывал огонь из разного оружия. (видео)
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