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За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет (6 новостей)

«За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО»

За минувшие сутки, 30 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении минувших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

На Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. Защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, помимо оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

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На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет»
Фото За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет
Фото Ситуация на Донбассе - боевики продолжают провоцировать ВСУ
Фото За сутки боевики 4 раза прицельно обстреляли позиции ВСУ, жертв нет
Фото За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли четыре раза
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.12.17, 07:06 За прошедшие сутки боевики в который раз нарушили новогодне-рождественское перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 4 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 07:20 За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет.
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 07:22 За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 08:14 На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.
ИС ИС  ·  31.12.17, 09:30 За минувшие сутки, 30 декабря,боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. "Противник совершил четыре прицельных обстрела позиций…
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