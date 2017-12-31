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За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет (6 новостей) «За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО»

За минувшие сутки, 30 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении минувших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

На Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. Защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, помимо оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

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На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.