За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За минувшие сутки, 30 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На протяжении минувших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
На Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. Защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, помимо оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.
На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.