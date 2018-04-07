За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки, 6 апреля, боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2 военных ранены.

Обновлено в 08:30 На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских военных, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Об этом в субботу утром сообщает пресс-центр штаба АТО (ООС).

Обновлено в 08:44 На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкино, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Песков. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.