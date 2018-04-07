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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 08:44
· Боевики · Вооружение · Военные · Обстрел · Договоренность · Апрель
За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранены (7 новостей и 1 видео)

«За минувшие сутки сепаратисты совершили 42 обстрела позиций ВСУ»

За прошедшие сутки, 6 апреля, боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2 военных ранены.

Обновлено в 08:30 На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских военных, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Об этом в субботу утром сообщает пресс-центр штаба АТО (ООС).

Обновлено в 08:44 На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкино, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Песков. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранены»
Фото Боевики продолжают срывать “пасхальное перемирие” - штаб АТО
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.04.18, 06:42 За минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 07:07 За минувшие сутки сепаратисты совершили 42 обстрела позиций ВСУ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.04.18, 07:18 За минувшие сутки, 6 апреля, боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2 военных ранены
Униан Униан  ·  07.04.18, 08:21 Раненых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИС ИС  ·  07.04.18, 08:30 На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских военных, применив при этом вооружение, запрещенное…
Газета День Газета День  ·  07.04.18, 08:44 За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников применив при этом вооружение запрещенное Минскими…
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