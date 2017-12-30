За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО (8 новостей) «Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня»

За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня вражеские группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", –; говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу вечером.

На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в открытии огня в ответ на Приазовье. В полдень вблизи Водяного с неподконтрольной украинскому правительству Саханки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

На других участках украинской обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Обновлено в 23:19 Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

Обновлено в 00:15 "С 00.00 23 декабря, момента объявления бессрочного прекращения огня, украинская сторона СЦКК зафиксировала 39 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "ГОРДОН") позиций подразделений ВСУ в зоне АТО, в том числе 10 с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями", говорится в сообщении.