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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:15
· АТО · Вооружённые силы Украины · Боевики · Обстрел
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО (8 новостей)

«Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня»

За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня вражеские группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", –; говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу вечером.

На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в открытии огня в ответ на Приазовье. В полдень вблизи Водяного с неподконтрольной украинскому правительству Саханки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

На других участках украинской обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Обновлено в 23:19 Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

Обновлено в 00:15 "С 00.00 23 декабря, момента объявления бессрочного прекращения огня, украинская сторона СЦКК зафиксировала 39 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "ГОРДОН") позиций подразделений ВСУ в зоне АТО, в том числе 10 с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями", говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО»
Фото За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО
Фото За день позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 3 раза – штаб
Фото В течение суток боевики провоцировали украинских военных на открытие огня - штаб
Фото Украинская сторона СЦКК: С 23 декабря боевики на Донбассе 39 раз нарушили новогоднее перемирие
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.17, 18:31 За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 18:37 В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрелы опорных пунктов ВСУ.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.12.17, 19:39 В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки осуществили три прицельные обстрелы опорных пунктов ВСУ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.17, 22:02 В течение субботы, 30 декабря, российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 22:50 С момента объявления новогоднего перемирия на Донбассе, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов наемниками ОРДЛО позиций подразделений ВСУ, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенного…
Униан Униан  ·  30.12.17, 23:19 Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.
Гордон Гордон  ·  31.12.17, 00:15 Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации отметила, что боевики на Донбассе не применяли крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня с 23 декабря.Террористы "ДНР"…
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