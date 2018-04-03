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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:55
· Март · Апрель
За неделю в Украине корью заболели около 700 человек - Минздрав

За неделю в Украине корью заболели около 700 человек - Минздрав (8 новостей)

«С начала года от осложнений кори умерло семь человек»

Корью в Украине за неделю, с 27 марта по 3 апреля 2018 года, заболели 699 человек. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины. "По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 13 неделю 2018 года заболели 699 людей: 331 взрослый и 368 детей. Всего в течение 13-ти недель 2018 года корью заболел 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок", - говорится в сообщении. Как отмечается, с начала года от осложнений от кори умерли семь человек, из которых пятеро - дети. Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях, а меньше всего - в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.

Обновлено в 16:55 Больше всего людей, заболевших корью в Украине, зарегистрировано в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.04.18, 13:23 "Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 14:08 За период 26 марта - 1 апреля 2018 года заболело 699 людей: 331 взрослый и 368 детей
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 14:12 С начала года от осложнений кори умерло семь человек.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 14:29 Корью в Украине в период с с 27 марта по 3 апреля 2018 года заболели 699 человек.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  03.04.18, 14:37 Начиная с 27 марта и по 3 апреля 2018 года корью в Украине заболели 699 человек. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МИНЗДРАВА Украины...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 16:55 В течение 2018 года корь унесла жизни пяти детей. Всего за последнюю неделю заболели 699 человек, и 60% из них именно дети. Об этом сообщает МОЗ Украины.Больше всего людей, заболевших корью в Украине,…
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