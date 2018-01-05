  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. За прошлый год границы ЕС незаконно пересекли несколько сотен тысяч раз
Мир
Finance Finance ·
· Пограничная служба · Граница
За прошлый год границы ЕС незаконно пересекли несколько сотен тысяч раз

За прошлый год границы ЕС незаконно пересекли несколько сотен тысяч раз (4 новости)

«За 2017 год внешние границы с Европейским союзом были пересечены более 200 000 раз»

В первые дни нового года пограничники оформили более 650 тысяч человек и 150 тысяч транспортных средств, что на 20 тысяч и 15 тысяч больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. ”В течение новогодних выходных пассажиро-транспортный поток на государственной границе оставался интенсивным. Всего за первые четверо суток 2018 года пограничники оформили 665 тысяч человек и почти 150 тысяч транспортных средств. При этом эти показатели выше на 20 тысяч и 15 тысяч соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года”, – говорится в сообщении. Отмечается, что если в первые два дня пограничники обеспечили пропуск через границу 245 тысяч человек и 50 тысяч автомобилей, то уже в последующие двое суток движение стало более динамичным – в течение 3 и 4 января было оформлено 420 тысяч человек и почти 100 тысяч транспортных средств. Пограничники отметили, что в этот период на пассажиро-транспортный поток среди прочего активно влияет зимний туристический сезон и новогодние и рождественские праздники. ”В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме. Пограничники делают все возможное, чтобы не допускать скопления транспортных средств на границе”, – добавили в ведомстве.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  05.01.18, 16:53 В 2017 году количество незаконных пересечений внешних границ ЕС уменьшалось второй год подряд.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 17:53 За 2017 год внешние границы с Европейским союзом были пересечены более 200 000 раз.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто: Видео

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто: Видео
Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров
В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница

В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан –…
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране…
Как в &quot;ДНР&quot; ввели санкции против &quot;ЛНР&quot;, - Денис Казанский

Как в "ДНР" ввели санкции против "ЛНР", - Денис Казанский
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Жуткие исследования: Ученые узнали, сколько сможет прожить человечество, питаясь друг другом

Жуткие исследования: Ученые узнали, сколько сможет прожить человечество, питаясь друг…
Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС

Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события 2017 года в цифрах

2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события…
Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году

Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году
Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене

Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи

С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи
Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение с Ираном

Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение…
Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой

Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой
Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США

Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США
Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)

Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.