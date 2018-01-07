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За прошлый год Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек

За прошлый год Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек (3 новости)

«В то же время украинское гражданство получила почти тысяча человек»

Президент Петр Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1 тыс. лиц.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в нем.

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94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 17:21 Президент Петр Порошенко в 2017 году прекратил украинское гражданство почти 5,2 тысячам людей, а принял в граждане Украины - почти 1 тысячу.
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 17:55 В то же время украинское гражданство получила почти тысяча человек.
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