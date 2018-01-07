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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 04:14
· Мониторинговая миссия · Взрыв · Миссия · Миссия ОБСЕ
За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе

За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе (6 новостей)

«Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 150 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки в зоне АТО зафиксировала 150 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ за 6 января. Речь идет о периоде с 19.30 4 января по 19.30 5 января. По сравнению с предыдущими сутками, количество взрывов возросло.

"Вечером 4-го и ночью 5 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: два взрыва неопределенного происхождения, один взрыв в воздухе, два снаряда с запада на восток, три взрыва неопределенного происхождения, четыре снаряда с запада на восток и два снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности пять взрывов неопределенного происхождения и 36 снарядов – все в 0,5–1,5 км к югу", – говорится отчете.

Взрывы камера фиксировала и во второй половине дня 5 января.

Кроме того, СММ слышала взрывы в подконтрольных боевикам "ДНР" Ясиноватой и Горловке, в также в подконтрольном правительству Украины Светлодарске.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного такого нарушения", – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Обновлено в 03:30 "В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, больше взрывов (почти 150 против примерно 70 соответственно)", – отметили в ОБСЕ.

Обновлено в 04:14 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня с 19.30 4 января по 19.30 5 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе»
Фото За сутки миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 взрывов
Фото За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе
Фото В ОБСЕ насчитали 150 взрывов за сутки на Донбассе
Фото ОБСЕ за сутки зафиксировали 150 взрывов на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 00:13 Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 150 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 01:14 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 150 взрывов в зоне проведения АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 02:57 Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за предыдущие сутки зафиксировали на Донбассе почти 150 взрывов, говорится в отчете миссии от 6 января.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.18, 03:30 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали за сутки на Донбассе почти 150 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии от 6 января. "В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 04:14 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня с 19.30 4 января по 19.30 5 января.
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