За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе (6 новостей) «Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 150 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки в зоне АТО зафиксировала 150 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ за 6 января. Речь идет о периоде с 19.30 4 января по 19.30 5 января. По сравнению с предыдущими сутками, количество взрывов возросло.

"Вечером 4-го и ночью 5 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: два взрыва неопределенного происхождения, один взрыв в воздухе, два снаряда с запада на восток, три взрыва неопределенного происхождения, четыре снаряда с запада на восток и два снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности пять взрывов неопределенного происхождения и 36 снарядов – все в 0,5–1,5 км к югу", – говорится отчете.

Взрывы камера фиксировала и во второй половине дня 5 января.

Кроме того, СММ слышала взрывы в подконтрольных боевикам "ДНР" Ясиноватой и Горловке, в также в подконтрольном правительству Украины Светлодарске.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного такого нарушения", – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Обновлено в 03:30 "В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, больше взрывов (почти 150 против примерно 70 соответственно)", – отметили в ОБСЕ.

Обновлено в 04:14 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня с 19.30 4 января по 19.30 5 января.