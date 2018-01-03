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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 00:52
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За сутки ОБСЕ зафиксировала 40 взрывов на Донбассе

За сутки ОБСЕ зафиксировала 40 взрывов на Донбассе (5 новостей)

«Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 40 взрывов на Донбассе»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с ...

Обновлено в 23:38 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с ...

Обновлено в 00:52 "В Донецкой зафиксировано 35 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (84 взрывы)", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «За сутки ОБСЕ зафиксировала 40 взрывов на Донбассе»
Фото СММ ОБСЕ отчитались о 40 взрывах за сутки на Донбассе
Фото Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 40 взрывов на Донбассе
Фото Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 40 взрывов на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 19:50 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 40 взрывов на Донбассе.
Униан Униан  ·  03.01.18, 20:13 На Донетчине около 30 взрывов было зафиксировано в районе Светлодарска.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 22:55 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.01.18, 00:52 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой области Специальная…
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