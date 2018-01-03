За сутки ОБСЕ зафиксировала 40 взрывов на Донбассе (5 новостей) «Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 40 взрывов на Донбассе»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с ...

Обновлено в 23:38 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с ...

Обновлено в 00:52 "В Донецкой зафиксировано 35 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (84 взрывы)", - говорится в сообщении.