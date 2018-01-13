За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток, совершая обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

Обновлено в 09:12 Зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины.

Обновлено в 10:18 На Луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.