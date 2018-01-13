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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:18
· Обстрел · Договоренность · Войска · Защитник
За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб

За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб (10 новостей и 1 видео)

«Зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины»

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток, совершая обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

Обновлено в 09:12 Зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины.

Обновлено в 10:18 На Луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия. 

ФОТО К НОВОСТИ: «За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб»
Фото За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб
Фото Боевики вчера нарушали перемирие на всех направлениях: двое бойцов ВСУ ранены
Фото За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, 2 бойца ВСУ получили ранения
Фото Сутки в АТО: 10 обстрелов, двое украинских военных получили ранения
Фото В зоне АТО ранены двое украинских защитников
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.18, 06:39 Боевики в течение пятницы продолжали нарушать перемирие на Донбассе и особую активность проявляли в темного времени суток, в результате чего были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 07:12 За минувшие сутки, 12 января, боевики 10 раз нарушили перемирие – 2 бойца ВСУ получили ранения
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 07:31 За сутки, 12 января, боевики 10 раз нарушили перемирие &ndash; 2 бойца ВСУ получили ранения.
Униан Униан  ·  13.01.18, 08:17 Вследствие вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  13.01.18, 08:39 Вооруженные группировки прибегли к обстрелам позиций украинских защитников из минометов, запрещенных Минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.
Газета День Газета День  ·  13.01.18, 08:41 За сутки, 12 января, боевики 10 раз нарушили перемирие – 2 бойца ВСУ получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. "Российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие.…
Канал 112 Канал 112  ·  13.01.18, 08:43 За сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Отмечается, что Вооруженные силы Украины пять раз…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.18, 09:12 Зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины.
Фокус Фокус  ·  13.01.18, 10:18 Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. В минувшие сутки особую активность враг проявлял в темное время суток. Противник обстрелял позиции украинских защитников из минометов, запрещенных…
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