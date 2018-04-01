За три дня "пасхального перемирия" оккупанты трижды обстреливали беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

За три дня с начала действия "Пасхального перемирия" боевики трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один БПЛА был сбит.

Обновлено в 21:44 В частности, украинская сторона СЦКК, что боевики третьи сутки подряд нарушают "пасхальное перемирие". По данным наблюдателей ОБСЕ, за последние три дня во время верификационных мероприятий отвода техники и вооружений на оккупированных территориях боевики трижды обстреляли БПЛА мониторинговой миссии.

Обновлено в 22:29 При этом сказано, что вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики организовали своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит. "Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отмечает штаб.