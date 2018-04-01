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Украина
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 22:29
· Боевики · БПЛА · Обстрел
За три дня "пасхального перемирия" оккупанты трижды обстреливали беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

За три дня "пасхального перемирия" оккупанты трижды обстреливали беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК (6 новостей)

«В течение “Пасхального перемирия” оккупанты трижды осуществляли обстрел беспилотников миссии ОБСЕ »

За три дня с начала действия "Пасхального перемирия" боевики трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один БПЛА был сбит.

Обновлено в 21:44 В частности, украинская сторона СЦКК, что боевики третьи сутки подряд нарушают "пасхальное перемирие". По данным наблюдателей ОБСЕ, за последние три дня во время верификационных мероприятий отвода техники и вооружений на оккупированных территориях боевики трижды обстреляли БПЛА мониторинговой миссии.

Обновлено в 22:29 При этом сказано, что вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики организовали своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит. "Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отмечает штаб.

ФОТО К НОВОСТИ: «За три дня "пасхального перемирия" оккупанты трижды обстреливали беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК»
Фото "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Фото Боевики за время "пасхального перемирия" трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ, - СЦКК
Фото Боевики сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ - СЦКК
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 22:29 Украинская сторона СЦКК заявляет, что в течение трех дней "пасхального перемирия" российско-оккупационные войска трижды осуществляли беспилотники международных наблюдателей СММ ОБСЕ, один из которых сбили.…
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