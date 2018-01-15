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Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта

Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта (3 новости)

«Забастовка работников общественного транспорта и авиадиспетчеров парализует транспортное сообщение Греции»

В понедельник, 15 января, в Афинах не работает общественный транспорт. Работники метро, водители автобусов, трамваев и троллейбусов объявили забастовку из-за правительственного законопроекта касательно новых мер экономики и не вышли на работу. Об этом сообщает Ekathimerini.

В объединении греческих авиадиспетчеров сообщили, что будут бастовать между 12:00 и 15:00 по местному времени. Поэтому ожидается отмена и опоздание многочисленных внутренних рейсов.

Профсоюзы, которые выступают против правительственного законопроекта, планируют серию митингов в центре Афин.

Сегодня греческий парламент должен голосовать за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки исполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает право на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

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Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, что является одним из главных прав.

Добавим, что еще в 2010 году Греция была вынуждена просить ЕС о финансовой помощи, чтобы избежать банкротства. Первый пакет помощи был одобрен, и к 2012 года страна получила 72,8 млрд евро из одобренных 107,3 млрд евро.

В этом же году был одобрен второй пакет помощи, который состоял из 34,5 млрд евро из первого пакета и дополнительных 130 млрд евро. Сейчас идут переговоры о третьем пакете помощи, сумма которого может составить до 86 млрд евро. Ожидается, что средства будут направлены на возобновление экономики Греции. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  15.01.18, 10:46 В Греции бастуют работники общественного транспорта в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии, за который должны голосовать сегодня в парламенте.
Телеграф Телеграф  ·  15.01.18, 12:12 Забастовка работников общественного транспорта и авиадиспетчеров парализует транспортное сообщение Греции
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