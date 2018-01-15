Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта

В понедельник, 15 января, в Афинах не работает общественный транспорт. Работники метро, водители автобусов, трамваев и троллейбусов объявили забастовку из-за правительственного законопроекта касательно новых мер экономики и не вышли на работу. Об этом сообщает Ekathimerini.
В объединении греческих авиадиспетчеров сообщили, что будут бастовать между 12:00 и 15:00 по местному времени. Поэтому ожидается отмена и опоздание многочисленных внутренних рейсов.
Профсоюзы, которые выступают против правительственного законопроекта, планируют серию митингов в центре Афин.
Сегодня греческий парламент должен голосовать за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки исполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает право на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.
Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, что является одним из главных прав.
Добавим, что еще в 2010 году Греция была вынуждена просить ЕС о финансовой помощи, чтобы избежать банкротства. Первый пакет помощи был одобрен, и к 2012 года страна получила 72,8 млрд евро из одобренных 107,3 млрд евро.
В этом же году был одобрен второй пакет помощи, который состоял из 34,5 млрд евро из первого пакета и дополнительных 130 млрд евро. Сейчас идут переговоры о третьем пакете помощи, сумма которого может составить до 86 млрд евро. Ожидается, что средства будут направлены на возобновление экономики Греции.