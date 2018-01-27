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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:15
· Аэропорт
Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя за украинца

Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя за украинца (12 новостей)

«В аэропорту Киева задержали 25-летнего гражданина РФ, который говорил, что он - украинец»

В столичном аэропорту задержали 25-летнего гражданина РФ, который выдавал себя за украинца. Выяснилось, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ, детали в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Стамбула. Он предоставил пограничникам украинский паспорт, однако сотрудники ГНСУ усомнились в достоверности документа.

Задержанный рассказал, что приобрел украинский паспорт в Стамбуле за 1000 евро у незнакомцев, с которыми связался с помощью мобильных приложений.

Проверив по базам данных, пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связанным с террористическими группировками.

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По словам Слободяна, личность задержанного уже установлена - это гражданин Российской Федерации 1993 года рождения, представитель чеченской национальности. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

Олег Слободян отметил: задержанный утверждает, что направлялся в Российскую Федерацию; хотел въехать с территории Украины, чтобы не вызвать подозрений.

Обновлено в 20:15 В аэропорту Киева задержали 25-летнего гражданина РФ, который говорил, что он – украинец.

ФОТО К НОВОСТИ: «Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя за украинца»
Фото В пункте пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца
Фото В столичном аэропорту задержали россиянина, который выдавал себя за украинца
Фото В Киеве задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца
Фото Пограничники задержали в Киеве гражданина РФ, выдававшего себя за украинца
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