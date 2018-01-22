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Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских (24 новости) «Медики борются за жизнь правоохранителей»

В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании злоумышленника, который применил гранату, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Обновлено в 12:22 "После 09:00 в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения", - отметил он.

Обновлено в 14:42 У Бердянську зловмисник підірвав гранату, внаслідок чого троє поліцейських зазнали важких поранень.