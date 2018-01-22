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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:42
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Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских

Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских (24 новости)

«Медики борются за жизнь правоохранителей»

В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании злоумышленника, который применил гранату, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Обновлено в 12:22 "После 09:00 в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения", - отметил он.

Обновлено в 14:42 У Бердянську зловмисник підірвав гранату, внаслідок чого троє поліцейських зазнали важких поранень.

ФОТО К НОВОСТИ: «Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских»
Фото В Бердянске мужчина во время задержания полицией подорвал себя гранатой - СМИ
Фото Трое полицейских тяжело ранены при задержании злоумышленника в Бердянске - Князев
Фото Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских
Фото Во время взрыва в Бердянске трое полицейских получили тяжелые ранения
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Фото В Запорожской обл. мужчина подорвал себя гранатой, ранены трое полицейских
Фото В Бердянске во время задержания преступника тяжело ранены трое полицейских
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Фото В Бердянске мужчина взорвал гранату, когда к нему пришла полиция
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Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 11:14 В понедельник, 22 января, во дворе на улице Первомайской в Бердянске прогремел взрыв.
Факты Факты  ·  22.01.18, 11:18 Медики борются за жизнь правоохранителей
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 11:20 В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в ходе задержаниязлоумышленника, который применил гранату.
Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 11:27 Во время операции по задержанию мужчины с гранатой в Бердянске были ранены трое сотрудников полиции.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  22.01.18, 11:27 В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения от гранаты, взорванной преступником, которого они искали. Фото
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 11:35 22 января в Бердянске Запорожской области мужчина применил гранату, в результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения
ТСН ТСН  ·  22.01.18, 11:38 Правоохранителей срочно госпитализировали в медучреждение.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.01.18, 11:41 Врачи борются за их жизнь.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.01.18, 11:57 Правоохранители получили тяжелые осколочные ранения.  
УРА-Информ УРА-Информ  ·  22.01.18, 11:59 В результате инцидента трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей страничке в социальной сети. По его словам, инцидент…
Апостроф Апостроф  ·  22.01.18, 12:00 Сегодня утром, 22 января, в городе Бердянск Запорожской области в результате подрыва гранаты были ранены трое сотрудников полиции.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.01.18, 12:01 В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения вследствие взрыва гранаты во время задержания злоумышленника. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей…
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 12:01 В Бердянске при взрыве гранаты погиб преступник и пострадали трое полицейских.
Facenews Facenews  ·  22.01.18, 12:03 В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения от гранаты, взорванной преступником, которого они искали.Об этом сообщает в Facebook начальник Национальной полиции Сергей…
MIGnews MIGnews  ·  22.01.18, 12:06 Трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату.
Сегодня Сегодня  ·  22.01.18, 12:07 Подозреваемый при взрыве погиб, а за жизни полицейских борются медики. В городе Бердянске, Запорожской области, утром 22 января трое сотрудников уголовного розыска были ранены при взрыве гранаты, которую…
Капитал Капитал  ·  22.01.18, 12:12 В Бердянске (Запорожская область) злоумышленник взорвал гранату, в результате происшествия трое полицейских получили тяжелые ранения. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей…
Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 12:12 В Бердянске Запорожской обл. во время операции по задержанию злоумышленника, мужчин подорвал себя гранатой. В результате взрыва были ранены трое полицейских, сообщил глава Национальной полиции Сергей…
АТН АТН  ·  22.01.18, 12:17 Трое полицейских получили тяжелые ранения во время задержания преступника в Бердянске.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 12:22 В Бердянске сегодня во время задержания мужчины трое сотрудников полиции получили ранения. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Нацполиции Сергей Князев"После 09:00 в Бердянске Запорожской области…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 12:22 Сегодня, 22 января, в Бердянске во время задержания мужчины три сотрудника полиции получили осколочные ранения - злоумышленник взорвал гранату. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Нацполиции Сергей…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 14:42 У Бердянську зловмисник підірвав гранату, внаслідок чого троє поліцейських зазнали важких поранень.
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Задержание мужчины с гранатой в Бердянске: ранены трое полицейских

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