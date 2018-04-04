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Закон о деоккупации Донбасса обжаловали в Конституционном Суде, - Винник

Закон о деоккупации Донбасса обжаловали в Конституционном Суде, - Винник (3 новости)

«Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном Суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях…»

Группа народных депутатов, среди которых парламентарий от Оппозиционного блока Василий Нимченко, обжаловали в Конституционном Суде принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном Суде Украины принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный Суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко (нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко. "ГОРДОН") и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", отметил Винник.

Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии "Відродження".

Нардеп от БПП Иван Винник сообщил, что из текста этого закона исключили упоминание Крыма, чтобы избежать обжалования документа.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами в зоне антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 16:31 Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 16:41 Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном Суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса,…
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