Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура (12 новостей) «Прокуратура продолжает расследование»

В деле о возможном присвоении бюджетных средств и фиктивные тендеры в Запорожье прокуратура Харьковской области объявила о подозрении четвертому фигуранту дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечено, что четвертым фигурантом стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы. Согласно информации на сайте Запорожского городского совета о заместителях городского главы, под указанные прокуратурой признаки подпадает Пустоваров Анатолий Иванович, 1987 года рождения. Он занимается вопросами деятельности исполнительных органов совета.

"Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", - сообщает прокуратура.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

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Обновлено в 12:39 В прокуратуре отметили, что Пустоваров четвертый фигурант дела о запорожских фиктивных тендерах.

Обновлено в 13:31 «Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба», — сообщает прокуратура.