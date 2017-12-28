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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:31
· Обыск · Бюджетные средства · Пресс-служба · Область · Харьковская область
Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура

Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура (12 новостей)

«Прокуратура продолжает расследование»

В деле о возможном присвоении бюджетных средств и фиктивные тендеры в Запорожье прокуратура Харьковской области объявила о подозрении четвертому фигуранту дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечено, что четвертым фигурантом стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы. Согласно информации на сайте Запорожского городского совета о заместителях городского главы, под указанные прокуратурой признаки подпадает Пустоваров Анатолий Иванович, 1987 года рождения. Он занимается вопросами деятельности исполнительных органов совета.

"Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", - сообщает прокуратура.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

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Обновлено в 12:39 В прокуратуре отметили, что Пустоваров четвертый фигурант дела о запорожских фиктивных тендерах.

Обновлено в 13:31 «Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба», — сообщает прокуратура.

ФОТО К НОВОСТИ: «Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура»
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  28.12.17, 11:55 Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст.…
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Гордон Гордон  ·  28.12.17, 12:39 Прокуратура просит суд отстранить заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова от занимаемой им должности и арестовать его.Прокуратура Харьковской области объявила заммэру Запорожья Анатолию Пустоварову…
Капитал Капитал  ·  28.12.17, 13:31 В деле о возможном присвоении бюджетных средств и фиктивные тендеры в Запорожье прокуратура Харьковской области объявила о подозрении четвертому фигуранту дела, сообщает пресс-служба…
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