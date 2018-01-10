"Защита от Украины": РосСМИ заявили о стягивании Россией военной техники в оккупированном Крыму (16 новостей) «Угрозой названы воздушные объекты со стороны Украины»

Россия развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для «защиты от воздушных угроз со стороны Украины» Об этом, ссылаясь на источники, пишут росЗМИ. «Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить воздушные объекты со стороны Украины, представляющие угрозу для Крыма», — сказал собеседник СМИ. Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, ... Источник: Политека.

Обновлено в 08:27 Россия развернет в оккупированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины"

Обновлено в 08:42 Россия развернет в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, который «будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной». Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ...