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Защита подала апелляцию на продления ареста Сущенко

Защита подала апелляцию на продления ареста Сущенко (5 новостей)

«Подана жалоба на решение Московского городского суда»

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей до 30 марта. Об этом Марк Фейгин сообщил в своем Twitter.

24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Сущенко до 30 марта 2018 года.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 18:41 Защита незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей до 30 марта.
Факты Факты  ·  25.01.18, 19:22 Подана жалоба на решение Московского городского суда
ForUm ForUm  ·  25.01.18, 19:39 Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей украинца до 30 марта.Об этом он сообщил в Twitter.Я подал апелляционную жалобу…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 19:53 Подана апелляционная жалоба на решение суда о продлении срока содержания под стражей незаконно арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.
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